Passione sfrenata per la quattro ruote e per il web: così finisce truffato

di Paola Treppo

VALLI DEL NATISONE (Udine) - Una cura quasi maniacale per la proprioper renderla ancora più sfolgorante, una vera passione per le quattro ruote quella che nutre un 41enne delle Valli del Natisone che lo porta a spulciare per bene le variesoprattutto quellea caccia dell'affare.A lui servono dei, ma sono davvero costosi. La voglia di trovare il set che faccia al caso suo lo spinge a controllare numerose offerte finché finalmente trova quella ideale e a portata di tasca. Per giunta il venditore si presenta come il titolare di una ditta dicon tanto di logo riportato sul sito, quindi, all'apparenza molto affidabile.Sono i primi di novembre di quest'anno e inizia una fitta corrispondenza online in modo da definire per bene l'affare senza tralasciare nessun particolare. I due si scambiano pure le foto dei cerchi in lega.Sono proprio quelli che servono al 41enne per rendere favolosa la propria amata auto. Chiede di concludere subito l'affare e si vede recapitare la richiesta di effettuare un bonifico su una carta. Si tratta di 200 euro: un vero affare a portata di click.L'affare a quel punto per il 41enne è concluso: non resta che attendere il recapito della merce ordinata. Passano i giorni ma non arriva un bel niente: l'uomo pensa a un possibile ritardo nelle spedizione e contatta il suo venditore che gli chiede di avere ancora un po' di pazienza perché i cerchi sono in pronta consegna.Alla fine trascorrono delle settimane e i cerchi montati sull'auto del 41enne continuano a essere quelli in plastica. Lo sfasciacarrozze è sparito senza che i cerchi i lega siano mai stati recapitati.Il valligiano si rivolge, allora, ai carabinieri della stazione di, comandata dal luogotenente Elio Romito. I militari risalgono all'intestatario della carta prepagata: è una ragazza di 19 anni della provincia diche, assieme a un complice di 25 anni, ha architettato unaperfetta, creando e sfruttando un'inserzione che appariva convincente e realistica grazie all'apposizione di un logo di una ditta di autodemolizioni.In questi giorni i due truffatori sono statiall'autorità giudiziaria per lae sono ancora in corso le indagini per cercare di recuperare il denaro spillato al 41enne friulano.