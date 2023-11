Fine delle speranze: Lorenzo Assaloni trovato morto

TRICESIMO - E' stato trovato morto oggi, domenica 5 novembre, Lorenzo Assaloni, il giovane di 26 anni di cui non si avevano più notizie da sabato mattina. L'allarme era stato dato dai familiari dopo che Lorenzo non era rincasato per pranzo: si era allontanato in bicicletta indossando una felpa nera. Subito i carabinieri di erano attivati per le ricerche. Oggi il corpo è stato ritrovato a Cassacco, triste epilogo inaspettato.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.