Tricesimo, sgomberato un immobile sequestrato alla mafia

TRICESIMO (UDINE) - Sono state eseguite oggi, a Tricesimo (Udine), le operazioni di sgombero di un immobile definitivamente confiscato alla criminalità organizzata, gestito dalla Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

«Lo sgombero - si apprende in una nota - deciso in sede di Nucleo di Supporto all'Anbsc istituito presso la Prefettura di Udine, e presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, si è svolto in sicurezza e senza criticità grazie alla cooperazione sinergica tra le forze di polizia, la sede di Milano dell'Agenzia Nazionale, il sindaco e i servizi sociali di riferimento».

L'operazione - che segue un'altra analoga attività di liberazione di cespiti, condotta nei mesi scorsi a Treppo Grande e «ha riguardato un importante compendio immobiliare già sottratto a un'organizzazione malavitosa - rappresenta un altro segnale concreto dell'impegno crescente del Nucleo di Supporto all'Anbsc nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, per la restituzione alla collettività e al territorio di patrimoni illecitamente detenuti».