di Paola Treppo

PALUZZA (Udine) - È stato ritrovato, il 27enne dididi cui si erano perse le tracce il 25 aprile scorso. Il giovane, per cui si era attivato subito l'Interpol, è stato individuato oggi, martedì primo maggio, in Austria, dopo alcune segnalazioni giunte proprio da questo Paese agli inquirenti.Il carnico, che da circa 5 anni vive in Germania, è stato trovato inma starebbe bene. Non si sa accora cosa gli sia accaduto e che cosa gli abbia impedito di comunicare con la sua famiglia e con i suoi amici.Era partito per tornare a casa nella giornata di mercoledì scorso e aveva mandato di prima mattina un messaggio alla mammadicendole che sarebbe arrivato in Italia, in Friuli, a Timau, alle 16. Dopo quell'ultimo contatto Whatsapp, invece, era sparito nel nulla.