Trova 3.000 euro, diventa "matto" per restituirli alla legittima proprietaria

di Al.Pi.

UDINE - Si dice che viviamo in tempi cupi e senza valori, ma ogni tanto arriva qualche bella notizia in grado di mostrare che, nonostante tutto, ci sono ancora persone che credono fermamente nell'onestà. Lo ha dimostrato un cittadino udinese che ha ritrovato in casa sua 3mila euro in contanti e ha fatto di tutto per restituirli alla legittima proprietaria. I soldi, infatti, appartenevano ad una signora che era stata in servizio da lui per molti anni e che poi si era spostata a lavorare altrove. Il residente, una volta...