Trova 500 euro e li consegna alla polizia, due anni dopo arriva una bella sorpresa

Alzi la mano chi, trovando unaper terra, non ci penserebbe un attimo a consegnarla alla polizia invece di tenerla per sé. Un, che due anni fa aveva trovato, in un bar, la preziosa banconota (ora non più prodotta dalla Bce, per contrastare il riciclaggio di denaro), aveva invece deciso di, sperando che quei 500 euro tornassero al suo legittimo proprietario.L'episodio risale aled è avvenuto a, in Spagna. A distanza di oltre due anni, per l'uomo è giunta una gradita sorpresa. L'incredibile storia è raccontata da 20minutos.es: l'uomo aveva chiesto ai clienti delse quellafosse stata persa da qualcuno dei presenti, ma nessuno l'aveva reclamata. Il proprietario del bar, a quel punto, aveva accertato, tramite l'apposito macchinario, che si trattava di una banconota autentica. Invece di metterla in tasca, il 42enne si era recato in un commissariato di polizia per consegnarla, nella speranza che fosse possibile risalire al legittimo proprietario.A distanza di oltre due anni, per l'uomo è giunta unaora queisono diventati di sua proprietà. Quellaè rimasta in una cassaforte di un deposito per tutto questo tempo, ma per la polizia è stato impossibile risalire al proprietario, non essendo giunte neanche denunce di smarrimento. Per la legge spagnola, come stabilisce l'articolo 352 del Codice Civile, dopo due anni quella banconota smarrita e mai reclamata diventa infatti di proprietà dell'onesto 42enne, che ha ricevuto il biglietto dadalla polizia.