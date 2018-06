Travolto dal trattore mentre carica legna nel bosco: grave agricoltore

di Paola Treppo

POZZUOLO DEL FRIULI (Udine) - Gravein un boschetto dinel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 giugno, poco dopo le 12.30. A restareun uomo di 65 anni, B.R. le sue iniziali, del posto.L'agricoltore aveva raggiunto la piccola macchia boscosa di sua proprietà nella mattinata, per tagliare della legna. Una volta eseguito ilha iniziato a caricarle su un trattore. Ha lasciato il mezzo agricolo con il motore acceso e il trattore si è mosso, perché su un terreno in pendenza.Il trattore ha travolto il pensionato che è stato soccorso dal personale medico di una autoambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno dato fattivo supporto a medici e infermieri.Nell'impatto con il trattore l'agricoltore ha riportatoed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine; le sue condizioni sono serie ma il 65enne non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell'incidente agricolo sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Mortegliano, intervenuti nella boschetta.