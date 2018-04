Traffico di cuccioli, fermati e controllati oltre 500 veicoli: 8 denunce

UDINE - Più di cinquecento veicoli controllati, una sessantina di sanzioni amministrative comminate e otto denunce all’autorità amministrativa distrettuale per violazione delle normative in materia. È questo il bilancio dell’operazione congiunta tra Carinzia e Friuli Venezia Giulia denominata “Bio-crime” che aveva come obiettivo il contrasto al traffico illegale di animali da compagnia.



All’operazione, che ha previsto l’allestimento di un posto di blocco stradale dalle 16 alle 22, hanno partecipato i servizi di sanità pubblica veterinaria e forze dell’ordine delle due Regioni. A seguito dei controlli sono stati ispezionati 511 veicoli tra auto, furgoni e camion. Inoltre sono state comminate 59 sanzioni al codice della strada e 20 pecuniarie nonché incassate 14 cauzioni. Inoltre 14 veicoli sono stati controllati in base alla normativa in materia di trasporti di animali; in 8 casi è stata presentata la denuncia. Infine in due circostanze è stato necessario vietare che il cane trasportato continuasse il viaggio per la mancanza della specifica documentazione Ue richiesta.

