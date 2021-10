Terremoto nel cuore della notte in provincia di Udine: scossa di magnitudo 3.7

UDINE - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 2:28 nel nord del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 13 km di profondità ed epicentro vicino i comuni di Zuglio e Tolmezzo. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia non sono finora giunte segnalazioni di danni a cose o persone a seguito della scossa di terremoto registrata questa notte nel comune di Tolmezzo (Udine). Il sisma, di magnitudo 3.7, è avvenuto a circa 1 km ad est dell'abitato di Illegio, a una profondità di circa 12.7 km. Al momento - spiega la Protezione civile - non si registrano altri eventi nella zona. L'area in passato è stata colpita da diversi eventi sismici, il maggiore dei quali è avvenuto il 14 febbraio 2002, di magnitudo 4.9. In questi giorni, in corrispondenza dell'area interessata all'evento odierno, si è registrato un evento di magnitudo 0.5 il 16 ottobre. Secondo le rilevazioni dell'Ingv, un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata alle 4.30 nei pressi della prima, a 5 km da Moggio Udinese (Udine).