Tarcento. Perde il controllo dell'auto e si schianta lungo la regionale 356: morta una donna

TARCENTO (UDINE) - Una donna è morta a seguito di un incidente stradale lungo la regionale 356, all'altezza della località di Pradandons. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto intorno alle 23 di ieri, sabato 28 ottobre.

Un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli, l'automedica proveniente da Udine e l'elisoccorso sono giunti sul posto tentando di rianimare la donna, purtroppo senza successo.

L'incidente apparentemente non ha interessato altri veicoli. Attivati anche i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco.