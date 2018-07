Sversamento di gasolio nel porto della darsena: indagini sulle cause

di Paola Treppo

GRADO e MONFALCONE (Gorizia) -nell’area portuale della, le cui cause sono ancora da accertare. Dopo l'allarme, nella giornata di ieri, mercoledì 4 luglio, è scattata l'attività di contrastoda parte del personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Grado, sotto il coordinamento del Compartimento marittimo di Monfalcone.Su ordine della Capitaneria di porto disono stati subito dispiegati i presidi antinquinamento locali per contenere e abbattere lo sversamento. Fattivo e importante apporto è stato dato dal Comune di Grado, dalla Protezione civile di Grado e dagli operatori locali della Darsena di San Vito che hanno dato un contributo determinate alla messa in sicurezza degli specchi acquei interessati dallo sversamento. Sull’accertamento delle cause che hanno determinato lo sversamento sono in corso le attività di indagine.