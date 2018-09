Serra in casa per coltivare la marijuana: nei guai un 22enne

UDINE - Un giovane di 22 anni della zona di Tolmezzo (Udine) è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolmezzo per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, con l'ausilio di personale della Polizia Locale dell'Uti "Carnia", hanno rinvenuto e sequestrato a seguito di una perquisizione nell'abitazione del giovane 110,7 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 2,2 grammi di hashish, due spinelli a base hashish, 105 euro in contanti considerati possibile provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. In casa era stata allestita anche una serra completa adibita alla coltivazione dello stupefacente.

