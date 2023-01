UDINE - Sereni Orizzonti vuole cresce, aprire nuove strutture ed è pronta ad assumere 250 operatori socio sanitari e infermieri in tutta Italia. Sa che sarà un'impresa, il settore è uno dei più scoperti, ed è pronta a offrire bonus e alloggi. «Siamo disponibili a incrementi nella paga e incentivi economici per chi deciderà di lavorare con noi - spiega Massimo Blasoni, azionista di maggioranza del gruppo con base a Udine -. Per chi viene da fuori regione, inoltre, offriremo un contributo all'alloggio e alla stabilizzazione nei pressi del luogo di lavoro». Blasoni non si nasconde i problemi: «Nel nostro Paese il reperimento di professionisti è spesso molto complicato. La voragine di personale sanitario, in particolare operatori socio sanitari e infermieri, è un fenomeno diffuso in tutto il Paese, ma ha un peso particolarmente rilevante per il settore privato, a causa del forte assorbimento di personale da parte degli ospedali».

Il gruppo Sereni Orizzonti è tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all'estero. I 250 professionisti ricercati verranno inseriti nelle residenze già attive in Italia, in particolare nelle regioni del Nord. L'azienda ha previsto l'apertura di nuove strutture per 330 posti letto totali a Fontanafredda (Pordenone), in Piemonte e in Sardegna.