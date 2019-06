Si schianta con lo scooter contro la Punto e vola sull'asfalto: é grave

di Marco Corazza

VENZONE - Lo schianto tra llungo la Pontebbana a Venzone: gravissimo un giovane. L'incidente è accaduto nel pomeriggio lungo la Statale 13 non distante da Venzone. Tutto è al vaglio dei carabinieri di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi, ma nell'impatto sono rimasti coinvolti una Fiat Punto e il giovane che viaggiava in sella alla scooter e forse anche un'altra autovettura.Nello schianto lo scooterista è volato sull'asfalto attutendo in malo modo l'impatto. Immediato l'intervento dei sanitari e dei Vigili del fuoco di Gemona: è stato trasferito in ospedale assieme al conducente della Punto.