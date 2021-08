Capriolo gli attraversa la strada: tremendo impatto in scooter, grave un 44enne

FIUMICELLO (UDINE) - Un uomo di 44 anni, di Mossa (Gorizia), è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un capriolo mentre viaggiava a bordo del suo scooter. L'incidente è accaduto nella tarda serata di ieri a Fiumicello - Villa Vicentina (Udine). Secondo una ricostruzione, l'uomo era in sella al proprio scooter quando l'animale selvatico ha attraversato la strada. Dopo la caduta, il 44enne è riuscito a ripartire, salvo accusare un malore a qualche centinaio di metri di distanza. Soccorso da un passante, è stato stabilizzato sul posto e condotto d'urgenza all'ospedale di Cattinara di Trieste in elicottero per un trauma toracico: la prognosi è riservata.