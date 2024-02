Udine. Si scontrano in campo durante la partita e finiscono all'ospedale: due calciatori feriti

UDINE - Due calciatori sono rimasti feriti a seguito di uno scontro sul campo di gioco in un impianto sportivo che sorge nel territorio comunale di Udine. Sono state inviate due ambulanze e l'automedica. Le due persone sono state trasportate entrambe all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, una in codice giallo e una in codice verde.