Schianto sulla Grado-Aquileia: centauro di 49 anni muore sul colpo

Lo schianto sulla strada del rientro dalla giornata di vacanza: un centauro goriziano perde la vita. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega. Due i mezzi coinvolti: una moto ed un auto. Tutto è al vaglio della Polizia stradale di Gorizia, intervenuta per appurare cause e responsabilità.Immediato l'intervento anche dei sanitari, arrivati poco dopo le 19.30 sia in ambulanza che con l'elicottero alzatosi in volo dalla base di Campoformido. Dalla centrale unica di Palmanova hanno inviato anche i Vigili del fuoco di Gorizia. Al loro arrivo la scena apparsa ha subito fatto capire la grave situazione. La moto distrutta, più in là l'auto completamente deformata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il centauro non c'è stato niente da fare. Si tratta di un 49enne goriziano.