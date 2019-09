Abbatte palo del telefono e finisce nella scarpata: grave altopianese

di Luca Pozza

CONCO - Sono, residente sull'Altopiano dei Sette Comuni, coinvolto questa notte scorsa, poco dopo le 1 di lunedì 2 settembre, in un, avvenuto lungo la Provinciale 72 in via Bocchetta a Conco, nei pressi dell’incrocio per Lusiana, che vista la dinamica avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori.Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilsti che hanno notato un’lungo una scarpata, sul posto è intervenuta unache ha messo in sicurezza l’auto ed estratto l'automobilista, rimasto bloccato all’interno della vettura, andata completamente distrutta. Secondo i rilievi effettuati da una pattaglia dei carabinieri, l'uomo ha perso il controllo dell'auto che ha abbattuto un palo del telefono e un cartello stradale, per poi rimanere in bilico.Sul posto anche un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Asiago, i cui sanitari hanno stabilizzato sul posto l'uomo, poi trasportato nel nosocomio altopianese. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa due ore, con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale e la messa in sicurezza del palo del telefono.