Sappada presa d'assalto: weekend da tutto esaurito

A Sappada terzo week end di tutto esaurito . La montagna respira, anche grazie alle numerose esperienze outdoor che i turisti scelgono in alternativa allo sci alpino: approcci all'arrampicata su ghiaccio, sci nordico, ciaspolate di giorno e in notturna e bambini con i bob ovunque! Resta la rabbia degli operatori per una stagione che sarebbe stata da record, pur nel rispetto delle normative anti covid. L'assessore al turismo Silvio Faunet dichiara "Anche questa in occasione Sappada dimostra di saper reagire alle difficoltà e il sistema turistico locale si rafforza dando grande prova di carattere e coesione"

Ultimo aggiornamento: 11:33

