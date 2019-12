Per San Silvestro arrivano la fiaccolata e la cena in rifugio

Dal postino di Maria De Filippi, alla cena nel rifugio dopo il viaggio con il gatto delle nevi. A Sappada si annuncia un ricco programma di intrattenimento sia per bambini che per adulti per la serata e la notte di San Silvestro. Per i più piccoli, il parco divertimenti sulla neve Nevelandia, sarà aperto dalle 9.30 con animazione per bambini, fino alle 17.30: si potrà ballare, giocare e divertirsi con l’intrattenimento di Maurizio Zamboni, il famoso postino del programma "C’è Posta per te" di Maria De Filippi, molto atteso ogni anni dagli ospiti di Sappada.



La sera invece, alla pista nera Col dei Mughi, alle 19, si svolgerà la consueta e suggestiva fiaccolata dei maestri di sci e, subito dopo, seguirà lo spettacolo pirotecnico nel cuore della vallata. Anche i buongustai potranno godere di un ottimo San Silvestro: tutti i ristoranti di Sappada proporranno il cenone con menù tipici, alcuni dei quali di alta gastronomia. Sarà possibile anche festeggiare in quota con la Cena in rifugio al Monte Siera, che prevede il trasporto con il gatto delle nevi oppure, sul versante opposto, cena al rifugio Monte Ferro con trasporto in fuoristrada. Per chi volesse rimanere in paese invece, potrà intrattenersi con musica e brindisi sia al Bar Solito Posto che al Ghiaccio pazzo, con dj dalle 23.30 fino a tarda notte. E dopo i festeggiamenti, piste aperte dalle 9 del giorno successivo per accogliere, come da tradizione, gli appassionati di sci che, alle ore piccole del veglione preferiscono una sciata mattutina per inaugurare il nuovo anno.