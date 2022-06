Il Nordest è un ospite fisso del Salone del Mobile di Milano. Sono tre le imprese di Veneto e Friuli Venezia Giulia che hanno sempre partecipato alla manifestazione principale per il settore fin dalla sua prima edizione nel 1961 e che verranno premiate oggi con una serigrafia numerata e a tiratura limitata del primo Manifesto del Salone del Mobile, rivisitata in chiave contemporanea da Emiliano Ponzi.

Tra le 12 sempre presenti ci sono la friulana Gervasoni, azienda storica di Pavia di Udine che nasce nel 1882 come bottega artigiana specializzata nella lavorazione del vimini e nel 1925 passa nelle mani della famiglia Gervasoni che a tutt'oggi, con la terza generazione, ne gestisce la conduzione. Nel 2015 entra a far parte di Idb, Italian Design Brands, società nata con l'intento di creare un polo italiano dell'arredo di design di alta qualità, che possa competere a livello internazionale.

Poi c'è la trevigiana Pianca. L'azienda di Gaiarine affonda le radici in Venezuela, dove Enrico Pianca, con un cugino, apre una fabbrica di forme per calzatura in legno. Ritornato in Italia, nel 1956 trasforma la bottega di famiglia in realtà industriale e partecipa al primo Salone del Mobile. Col rientro anche di Giambattista, l'impresa decolla.

La tradizione verso la cultura del legno, consolidata nella selezione delle migliori materie prime, rivela l'anima sostenibile dell'azienda che già oltre vent'anni fa aveva ridotto del 95% l'uso di cartone, plastica e polistirolo per gli imballaggi.

INTERNAZIONALI

A Manzano, in provincia di Udine, opera la Potocco. Un'altra storia centenaria. Nel 1919 Domenico Potocco apre una bottega artigiana, ora diventata importante realtà industriale, specializzata nella produzione di arredi per la casa e il contract, sia per ambienti indoor che outdoor. Alla quinta generazione, l'azienda ha da sempre investito nel proprio capitale umano e relazionale. Una vasta rete di distribuzione e l'apertura di Potocco Usa e Potocco Asia-Pacific ne fanno una realtà dalla vocazione internazionale.