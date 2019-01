Saldi, Confcommercio ottimista: «In tanti nei negozi e incassi in lieve aumento»

UDINE - «È naturalmente ancora presto per fare ragionamenti definitivi ma, a sentire gli operatori economici del capoluogo e di tutta la provincia, si è riscontrato un buon afflusso nei negozi e gli incassi sembrano essere in lieve aumento rispetto a quelli di un anno fa». Lo afferma in una nota il presidente di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo, sull'andamento del primo fine settimana di saldi invernali. Alla vigilia delle vendite di fine stagione - ricorda la nota - l'Ufficio studi di Confcommercio nazionale ha stimato come queste interesseranno oltre 15 milioni di famiglie muovendo in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa per famiglia di 325 euro e pro capite di 141 euro.



«Il dato dei 325 euro è un punto di riferimento anche in provincia - sottolinea Da Pozzo - contiamo che quella media possa essere realmente toccata». Secondo il presidente provinciale, il marchio Confcommercio e del gruppo Federmoda sono una garanzia di rispetto delle regole: «I nostri operatori - conclude - garantiscono merce di stagione e di qualità».

