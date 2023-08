UDINE - In cima al monte Coglians con la sua fisarmonica. L'avventura fuori dal comune di Sabrina Salvestrin, musicista di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, ha colpito il sindaco di Taipana Alan Cecutti, che il 16 agosto si trovava proprio lì. «Ha portato sul Monte Coglians la sua fisarmonica per suonare alcune canzoni degli Alpini per tutti gli escursionisti che vanno in montagna. Nata ai piedi del Monte Grappa, amante della montagna, escursionista, e musicista, con la sua fisarmonica ha raggiunto la cima della montagna più alta delle Alpi Carniche».

«Sicuramente da 50 anni - come ricordano i gestori del Rifugio Marinelli la signora Caterina, e il padre - nessuno ha suonato in cima al Monte Coglians. E' stata la prima donna fisarmonicista a raggiungere la vetta con la fisarmonica. Ho ascoltato la sua musica, le sue canzoni. Un momento unico e indimenticabile».