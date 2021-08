Traffico di clandestini dalla Bosnia all'Italia, sgominata la banda di passeur verso il Friuli: ogni straniero doveva pagare 4/5mila euro

CAPODISTRIA - La polizia slovena, in collaborazione con le forza di polizia italiane e croate, ha scoperto un gruppo criminale da tempo coinvolto nel traffico di migranti dalla Bosnia-Erzegovina attraverso la Croazia e la Slovenia verso l'Italia. A darne notizia oggi, giovedi 19 agosto, sono stati i media slovenia: secondo la polizia di Capodistria, l'associazione è composta da sei membri, di cui quattro cittadini sloveni, un cittadino del Kosovo e un cittadino della Bosnia-Erzegovina.

APPROFONDIMENTI TRIESTE «Sono escursionisti»: arrestato un passeur, trasportava 4... MIGRANTI Rotta balcanica, il tracciamento dei clandestini a Trieste Le immagini

I membri dell'associazione, di età compresa tra i 20 ei 43 anni, hanno utilizzato furgonia noleggio per trasportare illegamenti gli stranieri. Ai migranti sono stati forniti anche cibo, bevande e vestiti puliti. Nel corso delle indagini, il gruppo criminale ha cercato di far entrare o far entrare clandestinamente in Italia, attraverso la Slovenia, almeno 17 cittadini di Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan. Secondo la polizia slovena di Capodistria, l'associazione ha guadagnato in questo modo tra i 68.000 e gli 85.000 euro.



I membri dell'associazione, di età compresa tra i 20 ei 43 anni, hanno utilizzato furgoni combinati a noleggio per il contrabbando di migranti. Ai migranti sono stati forniti anche cibo, bevande e vestiti puliti. Nel corso delle indagini, il gruppo criminale ha cercato di far entrare o far entrare clandestinamente in Italia, attraverso la Slovenia, almeno 17 cittadini di Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan. Secondo la polizia, l'associazione ha guadagnato in questo modo tra i 68.000 e gli 85.000 euro, ma, come hanno scritto, l'esatto ammontare del guadagno materiale è difficile da determinare.

Il prezzo del contrabbando dalla Bosnia-Erzegovina all'Italia variava da 4.000 a 5.000 euro a persona, e il prezzo del trasporto dal confine con la Croazia attraverso il territorio della Slovenia fino all'Italia era di circa 350 euro a persona. I sospetti hanno attraversato illegalmente il confine di stato nella zona di Podgorje, Cerknica e Velika Dolina. Nell'azione finale delle indagini, la polizia ha condotto due perquisizioni domiciliari nella zona di Lubiana. Sono stati arrestati un cittadino sloveno di 31 anni e un cittadino della Bosnia-Erzegovina di 33 anni che, secondo la polizia, erano attivi nel campo da diversi anni e nel 2019 sono stati condannati per tale crimine. Uno dei sospetti è stato arrestato dalle autorità di sicurezza italiane: scoperto mentre trasportava illegalmente cittadini stranieri, è fuggito dalle pattuglie dei carabinieri italiani, mentre è uscito di strada e ha danneggiato il veicolo noleggiato. Tuttavia, dopo il suo arresto, le autorità di sicurezza italiane hanno scoperto che aveva usato documenti falsi.