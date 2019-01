Vasto incendio in un magazzino di materiale edile. Il tetto è in eternit

RIVIGNANO - Un vasto incendio è scoppiato nella serata di ieri in un fabbricato adibito a magazzino di materiale per l'edilizia a Rivignano (Udine). Parte dello stabile era invece adibita ad autorimessa. L'incendio è divampato intorno alle 19 per cause in corso di accertamento.



Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Codroipo con il supporto di un'autobotte dal comando provinciale di Udine. Al loro arrivo le fiamme avevano già Interessato gran parte del fabbricato, per una superficie di circa 90 metri quadri. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi ai fabbricati adiacenti. All'interno del magazzino si trovavano anche alcuni recipienti di gpl che non sono stati raggiunti dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte per completare le operazioni di "smassamento" del materiale. Sarà necessario provvedere alla bonifica del sito per la presenza di un tetto realizzato con elementi in fibrocemento contenente eternit.

