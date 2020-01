Fatti brillare 2 residuati della Prima guerra mondiale trovati dagli escursionisti

UDINE - Due residuati bellici risalenti al Primo conflitto mondiale, una bombarda Kolben ad alto esplosivo di fabbricazione austriaca e una bomba a mano modello «Sipe» di fabbricazione italiana, sono stati recuperati e fatti brillare stamani, 31 gennaio, dagli artificieri del 3ø Reggimento Genio Guastatori di Udine nel Medio Friuli.



I militari, accompagnati dai Carabinieri della stazione locale, sono intervenuti dapprima a Muscletto di Codroipo dove nei giorni scorsi alcuni escursionisti avevano notato il primo ordigno durante una passeggiata. In seguito si sono spostati sul greto del fiume a Camino al Tagliamento dove alcuni sportivi avevano segnalato la presenza della bomba a mano. I due ordigni sono stati messi in sicurezza dal team Eod (Explosive Ordnance Disposal) e trasportati in un luogo idoneo lungo le rive del Tagliamento a Codroipo dove sono stati fatti brillare.



Nel corso del 2019, il 3. Reggimento Genio Guastatori di Udine ha eseguito 309 interventi di bonifica ordinari del territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Belluno da residuati bellici. Il maggior numero di interventi si è concentrato in provincia di Treviso (164) dove l'11 agosto scorso è stato effettuato anche un intervento complesso di neutralizzazione di una bomba d'aereo a Vedelago. In Regione il maggior numero di interventi si è registrato in provincia di Udine (46). Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA