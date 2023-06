Regionali Fvg, il Tar respinge il ricorso di Insieme Liberi: chiedevano di annullare le elezioni

UDINE - Il Tar del Fvg ha respinto il ricorso contro la Regione Fvg presentato dal movimento Insieme Liberi, che non è entrato in Consiglio regionale in occasione delle ultime elezioni regionali per non aver superato la soglia richiesta del 4% dei consensi. Il movimento, che comprende esponenti No Vax e No Green Pass, aveva chiesto l'annullamento delle elezioni sostenendo di aver rilevato diverse «irregolarità». Sul ricorso proposto da Ugo Rossi, Marco Bertali, Franco Zotti, Amalia Ellero e Graziella Tosorat, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Del Col e Luca Campanotto, la prima sezione del Tar riunita in camera di consiglio ha pronunciato la sua sentenza oggi, respingendo le istanze dei proponenti. Il movimento si era presentato con l'avvocato Giorgia Tripodi candidata-governatore.

«Per le ragioni che saranno esposte in motivazione - si legge nel dispositivo - il Tar per il Friuli Venezia Giulia dichiara inammissibili gli interventi ad adiuvandum, respinge il ricorso, compensa le spese di lite, e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa».