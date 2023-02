Incendio in una casa a Ragogna all'alba: una persona intossicata

RAGOGNA (UDINE) - Intorno alle 4:30 di oggi una persona è stata soccorsa dagli equipaggi sanitari inviati dalla Sores dopo aver respirato i fumi della combustione che si sono sviluppati a seguito di un incendio che si è sviluppato in una abitazione di Ragogna, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco che poi hanno provveduto a domare le fiamme. Sono stati i pompieri ad attivare direttamente la sala operativa della Sores.

Un uomo di poco più di 60 anni è stato trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli con l'ambulanza per accertamenti; le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Coinvolta nell'incendio anche una seconda persona che però non ha riportato alcun tipo di intossicazione e per la quale non è stato necessario il ricovero. Attivati i carabinieri della compagnia di Udine.