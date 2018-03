Camino de Genere: 10 eventi in 48 ore con artisti da tutto il mondo

di Paola Treppo

CAMINO AL TAGLIAMENTO (Udine) - Dieci appuntamenti compressi in 48 ore a, dalla musica alla, dalla videoarte al teatro, dalla poesia al cinema, dallaalla letteratura, con ospiti provenienti da Italia, Cile, Estonia, Grecia, Serbia e Stati Uniti, chiamati a raccolta daper sensibilizzare il pubblico sui nodi crociali e irrisolti di cui si discute durante la festa dedicata alla donna e nelle giornate contro la violenza, l’omofobia e la transfobia. Questo il tracciato di Camino de Genere, unacontrocorrente dedicata ai generi e alle identità nelle arti, che si tiene a Camino al Tagliamento oggi, 10 marzo, e domani.Oggi, all’auditorium Liani alle 15, proiezione del film Dobra žena, Una brava moglie, di cui è interprete e regista Mirjana Karanović, con dibattito a seguire, mentre alle 17 è previsto un incontro letterario con lo studioso Stefano Bindi, il quale, sulla base del libro Middlesex di Jeffrey Eugenides, vincitore del2003, rifletterà assieme al pubblico sul tema del peso di una sorte irreversibile in antitesi alla volontà di farsi artefici del proprio destino.Più tardi, alle 18, al Teatro Comunale, andrà in scena l’azione teatrale della poliedrica artista Sara Tozzato, accompagnata dal flauto da Francesca Cescon, in onore e ricordo della poetessa eGraziella De Lazzari. Due gli appuntamenti della sera: alle 19, all’auditorium Liani, la presentazione dei lavori audiovisuali dellaEinike Leppik, dal titolo Something is wrong, collana di lavori di grande raffinatezza formale e poesia distillata, mentre alle 20 al teatro comunale l’anteprima live della nuova antologia pianistica della concertista greca Erato Alakiozidou, “Blue and White”, dedicati al Mar Mediterraneo come comune matrice identitaria.Domani due eventi all’auditorium Liani: alle 15 la proiezione di, Una donna fantastica, Una mujer fantástica, di Sebastián Lelio, regista e produttore cinematografico, che con il suo film “Gloria” ha visto aggiudicarsi l’per l’interpretazione di Paulina Garcìa, cui seguirà dibattito, e alle 17 il reading di poesie di Maddalena Lotter, dal titolo "Verticale. Poesia giovane nell’Italia della crisi". La performance finale della rassegna è invece affidata a Flavia Bucciero, danzatrice, coreografa e, che con “Io chiara, Tu Scura”, in programma alle ore 18 al teatro comunale, propone una riflessione su assimilazione e identità in un mondo in metamorfosi senza confini.