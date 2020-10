Mezzo secolo di pizze per militari, artisti e politici. Il Comune lo premierà con il sigillo della città

UDINE - Ha servito per mezzo secolo pizze agli udinesi e a tutti i giovani che in città venivano da tutta Italia a svolgere il servizio militare. Del resto lui, stesso, Pietro Di Martino ma noto a tutti come "Pierino", era arrivato a Udine, in Friuli, per adempiere al servizio di leva. E a Udine aveva deciso di rimanere per svolgere la professione di pizzaiolo, prima come dipendente e poi come titolare di note e frequentatissime pizzerie della città.

Ora a Pierino il Comune di Udine consegnerà il sigillo della città, direttamente dalle mani del sindaco Pietro Fontanini, che definendolo un pioniere della pizza in Friuli vuole così premiare con lui idealmente tutti i pizzaioli del capoluogo friulano.

Pietro Di Martino aveva iniziato a lavorare alla pizzeria "Da Toni" in via Aquileia, poi al "Grill stazione" per poi mettersi in proprio negli anni '70 aprendo la prima pizzeria Da Pierino in piazzale Cella, trasferita negli anni '80 in via Baldasseria Bassa e gestita fino al 2013, quando Pierino, con i figli, aveva preso in gestione Il Rugantino nei pressi di piazzale Chiavris. In circa cinquant'anni, le pizze di Pierino e dei suoi collaboratori sono state apprezzate da politici come Bettino Craxi e il compianto sindaco di Udine Angelo Candolini, per il quale Pietro Di Martino accendeva il forno anche nel cuore della notte, poi attori e uomini di spettacolo come Paolo Poli, Roberto Benigni, Gigi Sabani, Franco Nero. Ma anche tanti giovani che fino agli anni Novanta del secolo scorso prestavano servizio militare nelle molte caserme che Udine ha ospitato.