Colpo di scena nel processo per l'omicidio Tulissi: assolto in appello Paolo Calligaris

UDINE - L'imprenditore 51enne Paolo Calligaris, accusato dell'omicidio dell'allora compagna Tatiana Tulissi, è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise di Trieste al termine della camera di consiglio. In primo grado Callegaris era stato condannato a 16 anni di reclusione. La 37enne di Villanova dello Judrio, ricordiamo, fu uccisa nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 a colpi di pistola - un revolver calibro 38 mai ritrovato - sull'uscio della villa a Manzano dove la coppia abitava.

LA VITTIMA: TATIANA TULISSI