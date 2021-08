Pronta la festa in paese per il ciclista Jonathan Milan, oro alle Olimpiadi nell'inseguimento su pista

BUJA - E’ atterrato poco dopo le 23.30 di ieri, lunedì 9 agosto, all’Aeroporto “Marco Polo” di Tessera a Venezia, Jonathan Milan, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prova di inseguimento di ciclismo su pista, assieme ai compagni di squadra Filippo Ganna, Andrea Consonni e Francesco Lamon.

Ad attenderlo nell’area del terminal Arrivi i genitori, il fratello, i parenti e una nutrita rappresentanza giunta in bus da Buja e dal Friuli Collinare tra cui i suoi sostenitori del FanClub e diversi amministratori locali come l’europarlamentare bujese Elena Lizzi, l’assessore comunale di Buja Marco Zontone e il sindaco di Colloredo di Monte Albano, Luca Ovan.

Striscioni, bandiere tricolori, palloncini e un banchetto improvvisato per il brindisi con il campione olimpico preso d’assalto per selfie celebrativi e fotografie.

E’ stato solo l’antipasto di quello che potrà assaggiare questa sera, martedì 10 agosto, alle ore 20,00 presso la piazza del Mercato di Buja, in provincia di Udine, dove la cittadinanza e tutti gli amici ed estimatori potranno incontrarlo nella festa promossa dal Comune, dalla Pro Loco e dalle associazioni locali. “Purtroppo ci troviamo ancora nel contesto di una epidemia per cui dovranno essere rispettate le recenti norme governative – ha fatto sapere il sindaco di Buja, Stefano Bergagna – l’area sarà transennata e vi si potrà accedere solo con il lasciapassare “certificato verde” ( green pass) fino all’ esaurimento dei posti a sedere, attraverso i varchi previsti e presidiati”.

Non è necessaria la prenotazione, ma per agevolare le operazioni di ingresso e per avere garanzia del posto ( e quindi dell’ingresso nell’area) sarebbe opportuna la prenotazione: tramite mail a presidente@probuja.it oppure a mezzo telefono al n. 0432964151 dalle 9 alle 11 di martedì. Senza prenotazione è consigliabile arrivare almeno mezz’ora prima dell’ inizio della cerimonia.

“Considerati i disagi che la normativa impone, ai partecipanti verrà regalata una cartolina autografata personalmente da Jonatah a ricordo di questo avvenimento. Sarà presente anche il “Fan club”. Tutta la cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva da Telefriuli. Al termine della cerimonia verso le 21,30 verranno sparati i fuochi d’artificio.

“In questo modo l’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Probuja, intende onorare questa grande vittoria di Jonathan: l’unica medaglia d’ oro olimpica della nostra Regione” conclude Bergagna.