IL BILANCIOPORDENONE È un Giorgio Brandolin decisamente soddisfatto quello che si appresta al bilancio dell'avventura olimpica per gli atleti del Friuli Venezia Giulia. «Abbiamo mandato a Tokyo incalza il presidente del Coni regionale friulano 17 atleti su un totale di 384 dell'intera spedizione italiana, tre volte tanto quanto è la media nazionale in rapporto agli abitanti. Questi risultati non sono estemporanei, ma testimoniano la...