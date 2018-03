Al parco Moretti sicuri anche col buio: si sono accesi i lampioni a led

di Paola Treppo

UDINE - Illuminazione più efficiente e più sicurezza ale via Melegnano a. Si sono accesi ieri sera, martedì 27 febbraio, infatti, i nuovi punti luce del progetto di riqualificazione energetica che sta coinvolgendo la città in questi ultimi anni. Gli interventi permetteranno una maggiore sicurezza per il transito deiin ore serali eQuesta volta è stato il turno dei lampioni dell’area verde di via Melegnano dove in meno di due giorni sono stati sostituiti 4 impianti luminosi di vecchia generazione a sodio a pressione con nuovi e moderni punti luce a tecnologia led. Allo stesso modo anche il parco Moretti ha visto, nell’ultima settimana, un intervento di estensione dell’impianto dideiinterni con la posa di 11 nuovi lampioni.Questi 15 nuovi punti luce, posizionati nelle due zone di Udine, permettono un netto miglioramento dell’illuminazione dell’area, rendendola più, oltre a comportare una migliore efficienza e sostenibilità. La tecnologia led consiste in lampadeche ottimizzano i consumi energetici e riducono l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione.I due interventi rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione energetica del Comune di Udine che ha visto, dal 2017 la sostituzione di circa 10.300 punti luce in tutta la città con un risparmio energetico del 50%. Saranno conclusi a breve anche i lavori in via del Tunnel e in un vicolo di collegamento tra via Gortani e via Veneto.