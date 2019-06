La notte bianca si tinge d'azzurro: stasera concerti e manifestazioni

di Alessia Pilotto

UDINE Mancano due giorni alla finalissima degli Europei e, per celebrarla, il Comune di Udine ha trasformato la consueta Notte Bianca nella Notte Azzurra, in programma per stasera in centro città. A farla da padrona sarà la musica, con tre concerti gratuiti: il primo appuntamento sarà con Leo Persuader, il dj che apre i concerti di Vasco Rossi, e che accenderà piazza Libertà a partire dalle 20.30, proponendo i riff dei più grandi successi rock, dai Led Zeppelin, ai Queen, passando per i Van Halen.Si cambia decisamente genere, alle 21.30, sempre in piazza Libertà, dove arriverà una formazione storica della musica italiana, attiva dalla fine degli anni 60: i Ricchi e Poveri. Con oltre 22milioni di copie vendute, capace ancora oggi di far cantare diverse generazioni, il gruppo è attualmente impegnato in un tour europeo e nella promozione del singolo Maritika, scelto da Fausto Brizzi per la pellicola natalizia Poveri ma ricchi.Nella tappa udinese, i Ricchi e Poveri proporranno i nuovi brani e i grandi successi che li hanno portati alle vette delle classifiche, come Sarà perché ti amo, La prima cosa bella e ancora Se m'innamoro, con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 1985. La serata proseguirà poi alle ore 23.00 in piazza Matteotti con il concerto rock degli Ostetrika Gamberini, presenti sulla scena musicale dal 1996 e capitanati dal frontman Timothy Cavicchini, reduce dalla recentissima esperienza al game show di Canale 5 All Together Now.In occasione della Notte Azzurra, Confcommercio ha anche invitato i commercianti a prolungare gli orari di apertura dei negozi. I parcheggi saranno aperti fino alle 2 di notte.Domani, invece, sarà l'ultimo giorno di eventi (in programma anche la sfida ai rigori tra le giunte comunali di Udine e Trieste, in piazza Primo Maggio alle 19.30), prima della finale di domenica allo Stadio Friuli.