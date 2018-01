«Per te tanti fiori, nonna cara»: col mazzo di rose le rubano 3mila euro

di Paola Treppo

MUZZANA DEL TURGNANO (Udine) - «Nonna cara, ti voglio bene» e con un enorme mazzo dile3mila euro in contanti. Ilcon raggiro è stato messo a segno in pieno giorno, alle 12 e 30 di oggi, martedì 9 gennaio, a. Vittima unadi 80 anni che sente il suonare il campanello e apre la porta. Davanti a lei ci sono due giovani donne e in mano hanno un grande mazzo di fiori.Non le chiedono soldi, le dicono che sono passate a trovarla, dopo tanto tempo, per abbracciarla: «Nonna, che bello vederti, siamo così contente; erano anni che non ci vedevano»; sono piene di entusiasmo. E le regalano le rose. La nonnina è quasianche se non capisce chi sono le inaspettate ospiti. Apre loro la porta e le fa entrare per ricambiare con un caffè e due chiacchiere.Così, mentre una delle due, l'altra fruga in casa velocemente, mettendo a soqquadro le stanze; trova 3mila euro in contanti e a quel punto strizza l'occhio alla complice. Quella molla il caffè di corsa, saluta e le due se ne vanno, dopo aver salutato cordialmente: «A presto nonna!». La pensionata resta con le rose in mano, perplessa, stupita. Poi scopre il furto e i fiori, per rabbia,. Chiama i carabinieri della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto, che inviano sul posto i militari della stazione didello Stella. Sono questi ultimi che raccolgono la denuncia della donna e che adesso indagano, insieme al Norm, per identificare, fuggite dopo il colpo a bordo di una auto posteggiata nelle vicinanze.