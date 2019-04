Nella notte cadono massi sulla Provinciale, salve due donne

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Nella notte cadono isullaper Raveo, salve due donne del posto. L'allarme lo hanno lanciato loro, mentre percorrevano la strada provinciale 35, poco dopo l'una della scorsa notte al 112. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Tolmezzo con i carabinieri di Villa Santina e il personale di FVG strade.Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la strada che collega Raveo a Esemon è stata interdetta. I massi sono caduti fra il primo e il secondo muro di contenimento. I tecnici stanno verificando eventuali pericoli per gli utenti e per questo la strada per Muina è ancora chiusa. L'alternativa è percorrere la strada che da Villa porta a Raveo, passando per Enemonzo e Colza.