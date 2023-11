Ustionata dal ritorno di fiamma: l'anziana è morta dopo due giorni di agonia

PRADAMANO (UDINE) - È morta la donna di 88 anni che era rimasta gravemente ustionata nella propria casa di Pradamano. L'anziana stava cercando di accendere la stufa con dell'alcol quando è stata investita dal ritorno di fiamma. Nonostante le ustioni molto estese, era riuscita a raggiungere il bagno, per cercare di rinfrescarsi, e aveva chiamato i soccorsi con il telefono. Nella stanza della stufa la legna aveva nel frattempo iniziato ad ardere e, in casa, si stava sprigionando del fumo, che la donna ha inalato prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Nonostante il tempestivo ricovero in ospedale, è morta nel reparto di Terapia Intensiva di Udine.