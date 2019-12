Migranti, addio a corsi e psicologo: il nuovo bando taglia l'accoglienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Meno assistenza pagata dallo Stato, un taglio deciso - ad esempio - ai corsi di italiano e agli aiuti psicologici che venivano forniti in passato. E soprattutto la riduzione drastica del compenso giornaliero a persona erogato a favore di ciascun ospite: dai vecchi 35 euro a persona ai nuovi 18 euro, previsti tra l'altro come cifra massima, con un pocket money (i soldi materialmente consegnati ai cittadini ogni 24 ore) che arriva a 3,5 euro. Sono i nuovi criteri che regolano il bando della Prefettura di Pordenone per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo. Il termine per le candidature dei soggetti interessati è scaduto e la commissione è al lavoro per determinare le graduatorie. Lo staff del prefetto Maria Rosaria Maiorino conta di poter assegnare gli incarichi entro la fine dell'anno o al massimo nei primi giorni dell'anno scorso. Ma ciò che conta è il contenuto del capitolato, che segna una svolta rispetto al modello nato negli anni dell'emergenza immigrazione.