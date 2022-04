UDINE - Un insetto nel piatto, una rana nella verdura. Sono alcune delle irregolarità che il Comune di Udine ha riscontrato nel servizio di ristorazione scolastica e per cui ha irrogato delle penali alla due ditte che lo gestiscono, ossia la Camst e la Sodexo. Si tratta del frutto dei controlli avvenuti nel periodo compreso tra i mesi di agosto e settembre 2021 e i primi mesi (gennaio e febbraio) del 2022, ma l'assessore all'istruzione, Elisabetta Marioni, assicura che il livello del cibo rimane alto, che le verifiche sono costanti e le non conformità riscontrate sono limitate a inconvenienti di lieve entità.

LE DETERMINE

Come si evince dalle determine pubblicate ieri sul sito di Palazzo D'Aronco, per le società sono state decise una penale da 1.850 euro (alla Camst) e una di 8.550 (alla Sodexo): le presunte difformità del servizio erano state segnalate alle ditte, che hanno presentato le loro controdeduzioni, diverse delle quali sono state accolte dal Municipio. A parte qualche corpo estraneo nei piatti serviti (anche una puntina di cucitrice, non imputabile, comunque a chi gestisce il servizio), in generale ci sono alcune segnalazioni che riguardano le somministrazioni delle diete speciali (in particolare un caso relativo ad un bimbo celiaco cui, per errore, è stato dato un biscotto con frumento), la gestione e la distribuzione della frutta e alcune modifiche non autorizzate dal Comune nei menù o tra i fornitori. Casi rari e risalenti a mesi fa, come dice l'amministrazione.

L'ASSESSORE

«Il servizio adesso è buono: inevitabile che capiti qualche inconveniente, ma siamo ben lontani da com'era la situazione precedente - ha spiegato l'assessore Marioni -. Ci sono state delle non conformità, ma nulla di eccezionale. I piccoli utenti mangino bene. Può capitare che qualche volta la tecnologa individui qualcosa che non va e vengano erogate le penali. Per quanto riguarda il servizio, io comunque sono tranquilla: vengono fatti molti più controlli di quelli effettuati negli anni precedenti. Ci siamo affidati ad una professionista seria ed esperta. Anche io, a inizio anno, sono state costantemente presente nelle primarie e recentemente anche nelle scuole dell'infanzia e rilevo un alto livello di pulizia e igiene. Prima di Pasqua, mi è capitato di mangiare nelle mense scolastiche comunali un pollo più buono di quello che cucino io». I casi segnalati, secondo l'assessore, sono limitati: «Con tutte le scuole che abbiamo in gestione ha continuato -, è inevitabile che possa capitare qualcosa. Anche io sono rimasta colpita dall'episodio della rana nella verdura, ma mi hanno spiegato che può capitare con la verdura biologica: si era mimetizzata e gli addetti non se ne sono accorti. Un episodio poco piacevole, ma isolato». Marioni ha anche assicurato che i controlli sono costanti, così come i rapporti con i genitori: «La tecnologa esegue verifiche continuative e controlla molto bene tutto il servizio di ristorazione ha spiegato l'assessore -, e quando c'è qualche difformità, la facciamo presente e, se necessario, irroghiamo le relative penali. Insomma, i controlli funzionano e stiamo attenti anche alle più piccole cose. Anche la presidente della Commissione mense è molto attenta ed esegue i controlli di competenza, così come i componenti. Quando ci avanzano delle richieste, cerchiamo sempre di trovare soluzioni. Con la Commissione i rapporti sono ottimi e c'è molta collaborazione: ad esempio, anche per le diete speciali, siamo riusciti assieme alla tecnologa a servire piatti simili a quelli del menù normale. Teniamo tutto sotto controllo. Per quanto riguarda la qualità del cibo, sono tranquilla: quest'anno nessuno si lamenta».