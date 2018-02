di Paola Treppo

CORMONS (Gorizia) - Maxidistrugge una pila didalloe il titolare resta. È successo oggi, mercoledì 14, intorno alle 12.30 a, in via Isonzo. Ingenti i danni.Da una prima ricostruzione eseguita dai carabinieri e dai vigili del fuoco, pare che il titolare di questa attività diavesse acceso un piccolo fuoco all'aperto, nel piazzale dell'azienda, per bruciare della legna e della carta. Al termine di questa operazione ha spento le fiamme e si è allontanato da quel punto.Masotto la cenere e, probabilmente anche per la presenza die liquidisul piazzale, ilha fatto scoppiare un incendio che ha distrutto una grande pila di automobili. Le colonne di fumo che si sono levate a seguito della combustione sono rimaste visibili per circa mezz'ora anche a diversi chilometri di distanza.Dopo aver chiamato i vigili del fuoco, il titolare ha iniziato a spegnere il rogo da solo e, per la forte vicinanza alla potente fonte di calore, è rimasto ustionato a una mano; si tratta di undi Cormons che è stato medicato sul posto dalla equipe medica di unainviata dalla centrale Sores di Palmanova. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del Comando di Gorizia. Sul posto i carabinieri della stazione di Cormons per rilievi e accertamenti.