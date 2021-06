Matrimonio tutto in friulano, i novelli sposi: «E' la lingua di famiglia»

UDINE - Radiosi, come tutti gli sposi novelli, circondati da parenti e amici venuti a festeggiarli, ma anche contenti per essersi sposati con un rito celebrato interamente in lingua friulana. Il primo per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Fontanini. Tommaso Moro, classe 1985, e Serenella Mattelicchio, classe 1986, entrambi residenti a Udine, entrambi impiegati nel commercio, si sono uniti in matrimonio oggi nella sala adibita alle nozze del palazzo municipale di Udine. Quella del friulano è stata una scelta convinta, maturata nel tempo. «Lo abbiamo voluto perché il friulano è la lingua che abbiamo sempre parlato a casa, la lingua con cui siamo cresciuti», ha detto Tommaso al termine della cerimonia, subito dopo aver dato il primo bacio alla sposa. La "mano" se la sono chiesti a vicenda (in friulano).

«Abbiamo deciso di comune accordo», ha confermato Serenella, sorridendo da dietro il bouquet. Lo sposo sapeva perfettamente di averne pieno diritto. «Da quando il friulano è lingua di minoranza riconosciuta dallo Stato (dal 1999, ndr) - ha detto -, in tutto il Friuli e anche qui a Udine sono stati già celebrati molti matrimoni in 'marilenghè, anche se questa è la prima volta che accade per l'amministrazione in carica». A officiare la cerimonia è stato il consigliere comunale Govanni Govetto.

«L'atto che abbiamo dato loro e che gli sposi conserveranno sicuramente come un ricordo prezioso - ha precisato il consigliere - è scritto in friulano, e tutto il rito civile, compresa la lettura del verbale, è stata fatta in 'marilenghè, anche se ai fini legali gli sposi hanno firmato anche un documento redatto in italiano». Il friulano è la lingua, ha concluso, «che rappresenta la nostra identità». Questo «lo considero un buon segnale per il futuro».