All'ateneo di Udine debutta un master dedicato allo sciamanesimo

Dopo il successo di “Meditazione e Neuroscienze”, un nuovo master inedito del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Il master universitario di primo livello “Partnership e Sciamanesimo”, come fa sapere il dipartimento in una nota, nasce per mettere in relazione il paradigma transdisciplinare della partnership con le conoscenze sciamaniche, anche attraverso modalità pratiche e incontri con sciamani e sciamane di diverse culture e tradizioni da tutto il mondo. Nell'ultima indagine Censis, il Dipartimento ha performance superiori al voto complessivo dell’Ateneo udinese, con il corso di Formazione e la laurea magistrale di Lingue rispettivamente primo e seconda in Italia. «Non può esserci didattica eccellente senza ricerca di grande qualità», commenta la professoressa Antonella Riem, direttrice del Dipartimento.

Il Master in “Partnership e sciamanesimo” è pensato per approfondire gli aspetti bioculturali degli studi di partnership nelle letterature e culture, fornendo le adeguate basi scientifiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche dello sciamanesimo tradizionale. La “partnership” discende dal lavoro della sociologa e saggista statunitense Riane Eisler, che a Udine è approfondito attraverso il lavoro del Center for partnership studies, fondato nel 1998 e riconosciuto dalla comunità internazionale.



La grande originalità di questo Master sarà dunque, rispetto agli studi che a Udine si compiono da diversi anni, quella di mettere in presenza otto sciamani da tutto il mondo e una serie di discipline canoniche, come antropologia, neurologia, sociologia, letteratura e pedagogia, con la partecipazione di artisti internazionali che lavorano nel territorio.