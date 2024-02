TREVISO - La radiologia interventistica è fondamentale per trattare una serie di patologie in modo non invasivo. Dalla somministrazione di farmaci chemioterapici direttamente all’interno di un tumore agli interventi sull’aorta addominale. Fino alle urgenze legate a sanguinamenti acuti. E l’unità dell’ospedale di Treviso è tra le prime in Italia per numero di attività e per complessità delle procedure eseguite. L’anno scorso sono stati registrati numeri da record.

L’ATTIVITA’

La radiologia interventistica del Ca’ Foncello, sezione della radiologia, diretta da Giovanni Morana, ha eseguito oltre 1.300 procedure, la maggior parte ad alta complessità, e 300 visite ambulatoriali. Il team è composto dagli specialisti Fabrizio Farneti, Davide Barbisan, Alessandro Beleù e Francesca Nistri. E a breve si aggiungerà anche un quinto specialista. « L’attività della radiologia interventistica verrà ulteriormente potenziata con l’arrivo di un quinto specialista che si unirà al gruppo - conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl - consentendo di utilizzare al meglio il nuovo parco macchine della cittadella della salute, che consiste in due sale angiografiche di ultima generazione e due sale ibride ad alta tecnologia, grazie anche alla disponibilità di posti letto dedicati nell’unità di degenza chirurgia breve » . Di sicuro il lavoro non manca.

LA CASISTICA