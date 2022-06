UDINE - Di questi tempi si sente parlare di gare che vanno deserte; ben più strano è che nessuno si faccia avanti per avere dei contributi. Eppure, è quello che è accaduto: il Comune di Udine, infatti, ha messo a disposizione quattro borse di studio del valore di 5 mila euro l'uno, ma dagli studenti non sono arrivate richieste e ora l'amministrazione ha prorogato la scadenza del bando per assegnarle. Si tratta di fondi che Palazzo D'Aronco distribuisce ogni anno grazie alla rendita del Legato di Toppo Wassermann: la possibilità di presentare domanda per accedervi era stata aperta all'inizio di maggio con scadenza il 10 giugno. Qualche giorno fa, sul sito del Municipio è stato invece pubblicato l'annuncio di spostamento dei termini: «Nonostante sia stata data la massima diffusione possibile riguardo all'indizione del concorso cita la determina -, entro il termine stabilito dal predetto Avviso (10/06/2022) non sono state presentate domande di ammissione alla procedura di che trattasi».

«Ritenuto opportuno continua il documento -, perseguire nell'intento di concedere le borse di studio in argomento, al fine di non negare una ulteriore possibilità a chiunque in possesso dei requisiti utili ad ottenere il beneficio», l'amministrazione ha quindi deciso di riaprire il bando fissando una nuova data entro cui dovranno essere presentate le domande, ossia venerdì 22 luglio.

Le borse di studio sono destinate a studenti residenti in un Comune della provincia di Udine, che siano iscritti al primo anno di corso presso l'Università degli Studi di Udine o al primo anno di corso post-diploma presso Istituti Tecnici Superiori di Udine. L'erogazione dei fondi viene decisa sulla base di una graduatoria dei partecipanti, una volta conclusa la procedura di presentazione delle istanze. Esistono però dei requisiti da rispettare per poter accedere ai contributi: oltre all'iscrizione al primo anno dell'Ateneo o agli Its udinesi (in questo caso, l'iscrizione è relativa all'anno accademico 2021/2022), e alla residenza nell'ambito territoriale dell'ex provincia, vengono infatti tenuti in considerazione elementi di reddito (che pesano fino a 60 punti sulla valutazione complessiva) e di merito (massimo 40 punti). Per quanto riguarda i primi, è necessario che l'Isee del proprio nucleo familiare (Attestazione ISEE Università, rilasciata nel 2022) sia inferiore ai 24 mila euro; inoltre, chi presenta domanda non deve aver ottenuto alcun tipo di analoga sovvenzione da parte dello Stato, della Regione, dell'Università stessa o da altri enti pubblici e privati. Relativamente al merito, invece, bisogna avere ottenuto una votazione finale non inferiore agli 81 centesimi all'esame di maturità.