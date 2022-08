Marano Lagunare, incendio di una trebbiatrice: colonna di fumo visibile anche da Cervignano, Bibione e Trieste Foto

MARANO LAGUNARE (UDINE) - Alle 10.55 di oggi, 30 agosto 2022, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano (Udine) e intervenuta con un'autopompa e un autobotte per l'incendio di una trebbiatrice a Marano Lagunare. I pompieri, giunti sul posto, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della macchina agricola riuscendo ad estinguere le fiamme prima che si propagassero ad un fabbricato nelle immediate vicinanze. L'incendio, che ha sviluppato una densa colonna di fumo visibile anche da Cervignano, Bibione e Trieste, non ha coinvolto persone ma ha intaccato il tetto del fabbricato. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e la verifica di eventuali danni al tetto del rustico adiacente all'area dove è bruciata la trebbiatrice.