Temporali, raffiche di vento e grandine: tetti scoperchiati e alberi in mezzo alla strada in Friuli Venezia Giulia

UDINE - Temporali, vento e grandine flagellano Udine e Pordenone. Nella zona di Tolmezzo, a Fusea e a Caneva, e nell'area Pedemontana un forte vento si è alzato attorno alle 18.30 di oggi, 18 luglio. Le forti folate di vento stanno provocando la caduta di alberi. Dopo il caldo e l'afa di questi giorni nel tardo pomeriggio sono infatti arrivati i temporali, anche violenti, in diverse zone del Friuli, in particolare nel Tarcentino. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia aveva infatti diramato un'allerta meteo di color giallo a causa di temporali, anche forti, previsti da oggi pomeriggio, martedì 18 luglio, fino alle 6 di giovedì 20.

Le richieste di aiuto

A causa di un violento temporale, con forte vento pioggia e grandine, che si è abbattuto sui territori di competenza dei comandi vigili del fuoco di Pordenone e Udine, sono parecchie decine le richieste di soccorso che stanno arrivando alle sale operative dei due comandi. Tetti danneggiati e scoperchiati alberi caduti che ostruiscono la viabilità, alberi rami, pali e altri manufatti pericolanti che creano problemi per la sicurezza dei passanti: sono queste le tipologie d'intervento che i Vigili del fuoco stanno affrontando nelle zone del maniaghese e spilimberghese per il comando di Pordenone e nella parte della Carnia che da Villa Santina va verso Forni di Sopra e nel cividalese per quel che riguarda il comando di Udine.

Al momento tutte le squadre disponibili ai due comandi sono impegnate e sta giungendo nel territorio del comando di Udine un modulo di colonna mobile regionale formato da 9 Vigili del fuoco dei comandi di Trieste e Gorizia.

Senza elettricità

A causa di molteplici guasti derivanti dalla perturbazione del tardo pomeriggio di oggi, con raffiche di vento, attualmente sono disalimentati circa 5000 cittadini e sono in corso le manovre, le ispezioni e le riparazioni per ridurre i disagi. La provincia maggiormente colpita è quella di Udine: in particolare le aree comunali di

Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona del Friuli, Trasaghis, Montenars. Enel sta operando in piena sinergia con la sala operativa della protezione civile del Friuli Venezia Giulia.