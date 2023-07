Albero sradicato dal vento precipita sopra l'auto, ferita la donna a bordo

MONFALCONE - Cade un albero sopra un'auto, ferita la donna a bordo. Si tratta di una 80enne che è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nel tardo pomeriggio di oggi, 18 luglio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto in via Bari a Monfalcone. Mentre si trovava all'interno di una automobile, un albero è caduto sulla vettura. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. La donna, presa in carico dal personale medico infermieristico, è stata trasportata all'ospedale di Monfalcone. Sul posto anche i vigili del fuoco.