Maltempo flagella il Friuli Venezia Giulia, alberi sradivati in mezzo alla strada

UDINE - PORDENONE - A causa di un violento temporale, con forte vento pioggia e grandine, che si è abbattuto sui territori di competenza dei comandi vigili del fuoco di Pordenone e Udine, sono parecchie decine le richieste di soccorso che stanno arrivando alle sale operative dei due comandi.

Tetti danneggiati e scoperchiati alberi caduti che ostruiscono la viabilità, alberi rami, pali e altri manufatti pericolanti che creano problemi per la sicurezza dei passanti: sono queste le tipologie d'intervento che i Vigili del fuoco stanno affrontando nelle zone del maniaghese e spilimberghese per il comando di Pordenone e nella parte della Carnia che da Villa Santina va verso Forni di Sopra e nel cividalese per quel che riguarda il comando di Udine.