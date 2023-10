Maltempo in Friuli. A Tarvisio il forte vento scoperchia un albergo, case, uffici e l'ex scuola di Fusine

TARVISIO (UDINE) - Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia. La perturbazione di oggi, 20 ottobre, ha già provocato i primi danni. Forte vento, scoperchiati un albergo, case e l'ex scuola di Fusine. Numerosi gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre, nel territorio comunale di Tarvisio. I danni maggiori riguardano le coperture di alcuni stabili, magazzini e uffici, dello stabilimento Weissenfels di Fusine. E la caduta di sette piante lungo la ciclovia Alpe Adria che da Coccau porta al confine. Scoperchiato in maniera parziale anche il tetto di un albergo e riscontrati danni alla copertura dell'ex scuola di Fusine. A supporto del personale Anas e dei Vvf, per alberi perlopiù rami caduti lungo la carreggiata tra Fusine e Cave del Predil, per alcune coperture di abitazioni private, parzialmente danneggiate, scoperchiate.

Nessuna persona è ferita.

Allerta meteo fino a sera

Il bollettino diramato dalla Protezione civile segnala un'allerta color giallo valida fino a sera con «piogge intense o localmente molto intense sulla zona montana, abbondanti o localmente intense in pianura e temporaneamente in serata sulla costa».